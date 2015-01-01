Европейские епископы: аборт – это не вопрос здоровья

2 дня назад

 

Ожидается, что Европейский парламент проголосует по докладу, призывающему страны-члены ЕС обеспечить всеобщий доступ к безопасным и легальным абортам. Отчет организации Матик подчеркивает нарушения «доступа к основным медицинским услугам в Европе, таким как контрацепция и аборты» из-за пандемии коронавируса. В преддверие голосования Комиссия конференций европейских епископов выпустила документ, в котором рассматривается «односторонний» подход к проблеме абортов, в котором подчеркивается, что аборт не является правом человека.

 


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