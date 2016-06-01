С конца июня в результате насилия в западной части Южного Судана почти 80 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Они остались без доступа к чистой воде, еде, больницам и образованию. Делегация епископов Совета церквей Южного Судана, состоящего из Католической, Епископальной и Пресвитерианской Церквей, посетила общину внутренне перемещенных лиц, вынужденных бежать от насилия.
Епископы посещают перемещенных лиц в Южном Судане
1 день назад
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