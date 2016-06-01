Аргентинский врач и журналист Нельсон Кастро обследовал здоровье понтификов с XX века, начиная с Папы Льва XIII. И он рассказал всевозможные анекдотические ситуации, например, об одном из бывших врачей Пия XII, который продавал фотографии больного понтифика прессе. А теперь Кастро делится этими историями в своей книге «Здоровье Пап». В тексте он обращается к спорным темам, таким как смерть Папы Иоанна Павла I.
Журналист написал книгу о здоровье Римских Пап
2 дня назад
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