Заключительная месса Международного евхаристического конгресса

14 часов назад

Более ста тысяч человек посетили заключительную мессу Международного евхаристического конгресса в Будапеште.


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