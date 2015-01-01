«Зеленый» билет для прохода в Ватикан

24 часа назад

С 1 октября чтобы попасть в Ватикан, посетители должны будут предъявить зеленый пропуск, подтверждающий вакцинацию, выздоровление от коронавируса или отрицательный результат теста. Новое правило распространяется на всех жителей и сотрудников Ватикана.


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