С 1 октября чтобы попасть в Ватикан, посетители должны будут предъявить зеленый пропуск, подтверждающий вакцинацию, выздоровление от коронавируса или отрицательный результат теста. Новое правило распространяется на всех жителей и сотрудников Ватикана.
«Зеленый» билет для прохода в Ватикан
24 часа назад
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