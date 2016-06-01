Значимые моменты ушедшего 2021 года – Август — Папа обеспокоен ситуацией в Афганистане и Гаити

2 дня назад

В августе Святейший Отец возобновил свои общие аудиенции после июльских каникул и восстановления после операции.


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