Значимые моменты ушедшего 2021 года – Октябрь — Призыв к миру во всем мире

2 дня назад

В начале октября Папа Франциск созвал в Рим лидеров различных мировых религий, чтобы призвать к миру во всем мире.


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