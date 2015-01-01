Идет кампания по сбору средств на покупку дома Толкина

2 дня назад

В этом доме на Нортмур-роуд в Оксфорде знаменитый писатель Толкин жил с 1930 по 1947 год. В те годы он написал «Хоббита» и большую часть «Властелина колец», двух своих самых известных своих произведений.


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