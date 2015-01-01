Избран епископ Гонконга

В Гонконге почти 2 года не было епископа, но теперь Папа назначил 61-летнего иезуита отца Стефана Чжоу руководить епархией. До сих пор отец Чжоу был провинциалом Общества Иисуса в Китае. Это важное назначение, поскольку Пекин будет интерпретировать его как смену политической направленности Ватикана по отношению к Китаю.