Некоторым женщинам материнство может казаться естественной частью их жизни. Тем не менее, многие не могут реализовать свои мечты стать матерями из-за бесплодия. Это вдохновило на создание инициативы, посвященной поддержке женщин, борющихся с бесплодием, и их партнеров.
Инициатива в поддержку женщин, страдающих от бесплодия
1 день назад
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