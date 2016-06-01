Инициатива в поддержку женщин, страдающих от бесплодия

Некоторым женщинам материнство может казаться естественной частью их жизни. Тем не менее, многие не могут реализовать свои мечты стать матерями из-за бесплодия. Это вдохновило на создание инициативы, посвященной поддержке женщин, борющихся с бесплодием, и их партнеров.