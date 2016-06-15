интервью с епископом Клеменсом Пиккелем по случаю 25-летия освящения храма в Марксе

21 ноября 1993 в года в городе Маркс состоялось освящение католического храма Христа Царя. Так сложилось, что именно этот храм стал первой построенной и освящённой католической церковью в России со времён октябрьской революции. Это видео состоит из свидетельства рассказа монсеньора Клеменса Пиккеля, который принял на себя в 1991 году строительство этого храма и стал его первым настоятелем. В этом же храме Клеменс Пиикель принял епископскою хиротонию 7 июня 1998 года. Храм Христа Царя по праву считается духовным центром епархии святого Климента в Саратове.