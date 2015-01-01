Историческая встреча с лидером мусульман-шиитов

Папа посетил священный город Наджаф, третий по значимости город для мусульман-шиитов. В нем находится гробница зятя пророка Мухаммеда, что делает этот город важным местом паломничества мусульман. Папу Франциска поприветствовали власти города и дети, которые подарили ему белые и желтые розы, цвета флага Ватикана.