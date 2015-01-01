История Матери Марии Пилар Адамез потрясла тысячи людей. Она была членом Конгрегации Сестер Облаток Христа-священника, которые посвящают свою жизнь Богу и служению священникам и Церкви. Страстная неделя в этом году стала тяжелым переживанием для ордена. В Великий четверг тесты шести сестер из одной общины дали положительный результат на коронавирус. В Пасхальное воскресенье они привезли матушку Пилар в больницу. С того момента она находилась в изоляции в больнице, и сестры больше никогда ее не видели.