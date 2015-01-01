Прошло девять лет с тех пор, как у женщины была диагностирована неизлечимая болезнь. После бесчисленного количества процедур стало ясно, что аневризма в ее мозгу не поддается лечению. Врачи сказали, что ей осталось жить всего несколько недель. Позже врачи из Коста-Рики и Италии были уверены, что не было никакого медицинского объяснения ее исцелению. Ходатайство блаженного Иоанна Павла Второго изменило ход истории.
Исцеления по заступничеству Папы Иоанна Павла II
5 дней назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Май
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России (28 мая 2020) 5 дней назад
- Виртуальный Мировой тур Легионеров Христа 5 дней назад
- Ученые католики, спасшие жизнь миллионов людей 5 дней назад