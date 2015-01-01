Исцеления по заступничеству Папы Иоанна Павла II

Прошло девять лет с тех пор, как у женщины была диагностирована неизлечимая болезнь. После бесчисленного количества процедур стало ясно, что аневризма в ее мозгу не поддается лечению. Врачи сказали, что ей осталось жить всего несколько недель. Позже врачи из Коста-Рики и Италии были уверены, что не было никакого медицинского объяснения ее исцелению. Ходатайство блаженного Иоанна Павла Второго изменило ход истории.