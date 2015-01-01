Июль 2020. Папа Франциск сожалеет о храме Святой Софии в Турции

3 дня назад

Основные моменты 2020 года.


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