Как будут проходить Пасхальные торжества в 2020

Ватикан принял решение о том, что делать с празднованием Страстной недели в этом году в условиях кризиса с коронавирусом. Документ подтверждает, что дата Пасхи «не может быть перенесена в другое время» из-за важности этого праздника для литургического года. Однако, месса воспоминания последней вечери и процессии, традиционно проводимые в Великий четверг, могут быть перенесены на более позднюю дату, которую еще предстоит определить. Одна из рекомендуемых дат — четырнадцатое сентября, праздник Воздвижения Святого Креста.