Как обстоят дела в Марокко

Марокко — одна из критических точек миграционного маршрута между Африкой и Европой. Кардинал Кристобаль Лопес, архиепископ Рабата, рассказал нам о деятельности местной церкви в ответ на этот кризис. Особенно на границе с Алжиром, местом происхождения многих беженцев и мигрантов, пытающихся добраться до Испании.