Марокко — одна из критических точек миграционного маршрута между Африкой и Европой. Кардинал Кристобаль Лопес, архиепископ Рабата, рассказал нам о деятельности местной церкви в ответ на этот кризис. Особенно на границе с Алжиром, местом происхождения многих беженцев и мигрантов, пытающихся добраться до Испании.
Как обстоят дела в Марокко
1 день назад
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