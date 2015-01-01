Как обстоят дела в Марокко

1 день назад

Марокко — одна из критических точек миграционного маршрута между Африкой и Европой. Кардинал Кристобаль Лопес, архиепископ Рабата, рассказал нам о деятельности местной церкви в ответ на этот кризис. Особенно на границе с Алжиром, местом происхождения многих беженцев и мигрантов, пытающихся добраться до Испании.


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