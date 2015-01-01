Как Церковь помогает бедным в Индии

24 часа назад

К началу июля 2020 года общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило семьсот сорок тысяч случаев, что усугубило и без того сложную ситуацию, особенно для тех, кто живет в крайней нищете. Вот почему Ближневосточная католическая ассоциация благосостояния, папское агентство, работающее из Нью-Йорка, сотрудничает с католическими епархиями страны для реализации гуманитарных и пастырских проектов.


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