«Камни преткновения» расскажут, где проживали римские евреи

Медные таблички разбросаны по всему Вечному городу. Они выделяются на сером фоне римских тротуаров, иногда достаточно, чтобы прохожие останавливались, чтобы приглядеться. Их называют «камнями преткновения». Они заменяют один из серых кубиков на тротуаре перед бывшими домами погибших во время нацистской оккупации. Этот проект был привезен в Рим в 2010 году Адакьярой Зеви, которая была поражена этой инициативой, увидев ее в других европейских городах.