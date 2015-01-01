Чилийский фонд Канто Католико выпустил свою версию «SALVE REGINA» онлайн. Гимн исполнили четыреста пятьдесят участников хора из тридцати трех стран. Идея создания этой версии пришла благодаря специальному благословению «Urbi et orbi», которое Папа уделил двадцать седьмого марта.
Канто Католико выпустил свою версию гимна «SALVE REGINA»
3 дня назад
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