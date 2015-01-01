Канто Католико выпустил свою версию гимна «SALVE REGINA»

3 дня назад

Чилийский фонд Канто Католико выпустил свою версию «SALVE REGINA» онлайн. Гимн исполнили четыреста пятьдесят участников хора из тридцати трех стран. Идея создания этой версии пришла благодаря специальному благословению «Urbi et orbi», которое Папа уделил двадцать седьмого марта.


Просмотров:
39

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  