Кардиналов будет судить обычный суд

2 дня назад

Кардиналов больше не будет судить специальный трибунал. Теперь они будут проходить через тот же процесс, что и любое другое лицо, обвиняемое в преступлениях в государстве Ватикан. Подобно тому, как разрешение парламента требуется для того, чтобы подвергнуть суду глав правительств или министров, в этом случае для их судебного преследования потребуется только согласие Папы. Несколько недель назад, Папа Франциск объявил о грядущих изменениях и призвал к отмене привилегий в судах Ватикана.


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