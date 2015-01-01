Кардинал вспоминает мирные переговоры в Мозамбике

4 дня назад

Нынешний архиепископ Болоньи Кардинал Маттео Дзуппи имеет обширный дипломатический опыт и является специалистом в вопросе разрешения сложных конфликтов. Он был частью команды посредников, которая способствовала подписанию Мирных соглашений в Мозамбике в начале 90-х годов.


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