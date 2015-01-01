Кардинал Карлос Амиго работает в Испании

2 дня назад

В свои 86 лет кардинал Карлос Амиго остается авторитетом в области народной религиозности в Испании. Его отличает обаяние, твердая решимость и близость к людям. Он с любовью вспоминает, что его фамилия, которая в переводе с испанского означает «друг», всегда была предметом обсуждения в Коллегии кардиналов.


Просмотров:
33

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  