Кардинал Карлос Амиго работает в Испании

В свои 86 лет кардинал Карлос Амиго остается авторитетом в области народной религиозности в Испании. Его отличает обаяние, твердая решимость и близость к людям. Он с любовью вспоминает, что его фамилия, которая в переводе с испанского означает «друг», всегда была предметом обсуждения в Коллегии кардиналов.