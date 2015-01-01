Кардинал Паролин комментирует продление соглашения с Китаем

7 часов назад

Святой Престол и Китай еще на два года продлили свое экспериментальное соглашение о порядке назначения новых епископов. Задолго до того, как стать госсекретарем, кардинал Пьетро Паролин дважды был в Пекине. Его можно считать ключевым участником этого соглашения.


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