Святой Престол и Китай еще на два года продлили свое экспериментальное соглашение о порядке назначения новых епископов. Задолго до того, как стать госсекретарем, кардинал Пьетро Паролин дважды был в Пекине. Его можно считать ключевым участником этого соглашения.
Кардинал Паролин комментирует продление соглашения с Китаем
7 часов назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России 5 ноября 2020 7 часов назад
- Доступ к гробу Карло Акутиса закрыт 7 часов назад
- Монах-францисканец использует Инстаграм, чтобы евангелизировать 7 часов назад