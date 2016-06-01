Кард. Марадиага комментирует реформу курии Ватикана

2 дня назад

Папа Франциск в марте вступает в девятый год своего понтификата, поэтому координатор Совета кардиналов кардинал Оскар Родригес Марадиага подводит итоги реформ, проведенных с тех пор, как он заступил на эту должность. Он напоминает, что одной из самых сложных задач было объединение финансовых балансов организаций, связанных с городом-государством Ватикан, чтобы облегчить контроль над средствами и избежать чрезмерных расходов или возможных скандалов. Одним из ярких примеров была реструктуризация банка Ватикана.


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