Кард. Сара подал во оставку после 20 лет в Ватикане

Кардинал Робер Сара работает в Ватикане с 2001 года, он помогал трем Папам. В ноябре 2014 года Папа Франциск назначил его руководителем Конгрегации божественного поклонения, дикастерия, занимающегося литургией. За время своей работы в этой дикастерии он включил упоминание святого Иосифа в тексты мессы, адаптировал церемонии к пандемии и добавил новые воззвания к розарию.

Однако некоторые эпизоды отразили его несогласие с Папой.