Кард. Сара подал во оставку после 20 лет в Ватикане

3 дня назад

Кардинал Робер Сара работает в Ватикане с 2001 года, он помогал трем Папам. В ноябре 2014 года Папа Франциск назначил его руководителем Конгрегации божественного поклонения, дикастерия, занимающегося литургией. За время своей работы в этой дикастерии он включил упоминание святого Иосифа в тексты мессы, адаптировал церемонии к пандемии и добавил новые воззвания к розарию.
Однако некоторые эпизоды отразили его несогласие с Папой.


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