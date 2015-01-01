Катехеза о послании апостола Павла к Галатам

Во время своей общей аудиенции Святейший Отец поделился тем, как личная встреча с Богом дала святому Павлу свободу, в которой он нуждался. Он говорил о свободе противостоять вызовам без страха возмездия и о свободе принять свое прошлое. В письме святого к Галатам он перечисляет свои прошлые грехи, чтобы показать, как именно Иисус изменил его жизнь.