Выпуск молодежного катехизиса для детей — это хороший инструмент, помогающий маленьким католикам учиться. Книга отвечает на вопросы красочно и содержательно, чтобы помочь детям понять глубокие концепции, включая мир и всё существующее, а также вероучение, таинства и заповеди. Яркие иллюстрации поддерживают интерес детей, поскольку помогают им следовать за развитием любимых персонажей, которые демонстрируют значение текста.
Катехизис для детей поможет в обучении
2 дня назад
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