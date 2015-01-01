Катехизис для детей поможет в обучении

Выпуск молодежного катехизиса для детей — это хороший инструмент, помогающий маленьким католикам учиться. Книга отвечает на вопросы красочно и содержательно, чтобы помочь детям понять глубокие концепции, включая мир и всё существующее, а также вероучение, таинства и заповеди. Яркие иллюстрации поддерживают интерес детей, поскольку помогают им следовать за развитием любимых персонажей, которые демонстрируют значение текста.