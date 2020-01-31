«Здоровая планета, здоровые люди» — это объединяющий призыв католиков, борющихся с изменением климата. Цель кампании — собрать подписи под петицией, которая будет представлена политическим лидерам, участвующим в Конференции ООН по биоразнообразию в октябре и по изменению климата в ноябре, в которых Папа Франциск надеется принять участие.
Католическая кампания за «здоровую» планету
1 день назад
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