Католическая кампания за «здоровую» планету

«Здоровая планета, здоровые люди» — это объединяющий призыв католиков, борющихся с изменением климата. Цель кампании — собрать подписи под петицией, которая будет представлена политическим лидерам, участвующим в Конференции ООН по биоразнообразию в октябре и по изменению климата в ноябре, в которых Папа Франциск надеется принять участие.