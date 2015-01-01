Католическая организация помогает мигрантам из Мексики

Пандемия коронавируса ограничила поездки практически по всему миру за исключением передвижений через границу между США и Мексикой. Мигранты, желающие въехать в США, продолжают прибывать туда. Большинство из них пережили опасные путешествия, которые оставили их без средств к существованию. Теперь они сталкиваются с еще большими проблемами на границе из-за пандемии