Пандемия коронавируса ограничила поездки практически по всему миру за исключением передвижений через границу между США и Мексикой. Мигранты, желающие въехать в США, продолжают прибывать туда. Большинство из них пережили опасные путешествия, которые оставили их без средств к существованию. Теперь они сталкиваются с еще большими проблемами на границе из-за пандемии
Католическая организация помогает мигрантам из Мексики
3 дня назад
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