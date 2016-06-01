Китайский миссионер объявлен досточтимым

Отец Мариано Гаспио Эскурра был миссионером в Китае с 1924 по 1952 год, когда он был изгнан коммунистическим правительством. Остаток своей жизни, более 40 лет, он провел в качестве наставника в новициате. Папа недавно объявил его досточтимым, признав его героические добродетели. Будучи миссионером, отец Мариано Гаспио Эскурра служил в Ченлику и Юйчэне, где подвергался преследованиям со стороны китайского правительства.