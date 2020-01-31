Общество Иисуса было основано в 1534 году. С тех пор тысячи иезуитов своим примером вдохновляли людей во всем мире. От известных личностей, таких как святой Игнатий Лойола, святой Роберт Беллармин и святой Франциск Ксаверий, до менее известных личностей, таких как Руперт Майер, Альфонсо Домингес и Николас Оуэн.
Книга об иезуитах, которые продолжают нас вдохновлять
4 дня назад
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