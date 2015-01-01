Книга рассказывает об истории Девы Марии, размышляя над известными картинами

На Пресвятую Матерь можно посмотреть и с художественной точки зрения. Так автор книги «Поколение двухтысячных встречает Марию» Джоан Фу Махони создала сборник отзывов и обзоров о марианском искусстве. В него вошли отзывы 80 человек, относящихся к поколению двухтысячных годов и проживающих в 42 странах мира. Каждый из них размышляет о Матери Иисуса, как он ее видит с точки зрения своей культуры. Джоан говорит, что в ее книге собраны все культуры «от А до Я», начиная с Аргентины и Армении и заканчивая Зимбабве.