Колумбийская монахиня освобождена из плена

5 дней назад

После первой Святой Мессы Синода Папа Франциск поприветствовал сестру Глорию Сесилию Нарваэс. Эта колумбийская монахиня была освобождена после четырех лет и восьми месяцев нахождения в заложниках у группы джихадистов в Мали.


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