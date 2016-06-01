После первой Святой Мессы Синода Папа Франциск поприветствовал сестру Глорию Сесилию Нарваэс. Эта колумбийская монахиня была освобождена после четырех лет и восьми месяцев нахождения в заложниках у группы джихадистов в Мали.
Колумбийская монахиня освобождена из плена
5 дней назад
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