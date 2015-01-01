Команда беженцев выступает на Олимпиаде в Токио

4 дня назад

Олимпийские игры в Токио собирают спортсменов из разных стран мира. На них также представлены те, кому пришлось покинуть родную страну в поисках безопасности. Олимпийская команда беженцев впервые участвовала в Олимпийских играх в 2016 году, когда Игры проводились в Рио-де-Жанейро. В этом году 25 спортсменов будут соревноваться за олимпийскую сборную беженцев.


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