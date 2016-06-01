Комментарии к решениям саммита ООН по климату

1 день назад

Саммит ООН по климату завершился в Глазго. В результате 197 стран согласились ускорить действия по борьбе с изменением климата в течение 10-летия. В преддверии саммита католические организации, такие как «Международное сотрудничество в целях развития и солидарности», подталкивали развитые страны объявить о прекращении использования ископаемого топлива.


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