Комментарии к решениям саммита ООН по климату

Саммит ООН по климату завершился в Глазго. В результате 197 стран согласились ускорить действия по борьбе с изменением климата в течение 10-летия. В преддверии саммита католические организации, такие как «Международное сотрудничество в целях развития и солидарности», подталкивали развитые страны объявить о прекращении использования ископаемого топлива.