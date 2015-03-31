Папа встретился со специалистами в образовании, экономике и социологии, которые собрались на конгресс под названием «Образование. Глобальный пакт», проходящий в Ватикане в настоящее время. Папа Франциск напомнил, что доступ к образованию и уровень образования неравны, несмотря на усилия по сокращению разрыва между богатыми и бедными. Он сказал, что думать об образовании — значит думать о будущем человечества, и сожалел, что образовательный договор не является успешным.
Конгресс в Ватикане «Образование Глобальный пакт»
9 часов назад
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