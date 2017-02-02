Концерт-молитва «Крестный путь»

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1. Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «О человек, оплачь свой тяжкий грех»

2. Марсель Дюпре — «На Христа возлагают Крест»

3. Марсель Дюпре — «Иисус падает под бременем Креста»

4. Иоганн Себастьян Бах- Хоральная прелюдия «Отче наш»

5. Марсель Дюпре — «Христос утешает плачущих женщин»

6. Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «Иисус Христос был на Кресте распят»

7. Марсель Дюпре — «Христа распинают на Кресте»

8. Иоганн Себастьян Бах — Фантазия соль минор

9. Марсель Дюпре — «Погребение Христа»

Исполняет: Ольга Колесникова (орган) — лауреат международных конкурсов.

Текст читает: Анна Завадская.