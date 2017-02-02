Концерт-молитва «Крестный путь»
1. Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «О человек, оплачь свой тяжкий грех»
2. Марсель Дюпре — «На Христа возлагают Крест»
3. Марсель Дюпре — «Иисус падает под бременем Креста»
4. Иоганн Себастьян Бах- Хоральная прелюдия «Отче наш»
5. Марсель Дюпре — «Христос утешает плачущих женщин»
6. Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «Иисус Христос был на Кресте распят»
7. Марсель Дюпре — «Христа распинают на Кресте»
8. Иоганн Себастьян Бах — Фантазия соль минор
9. Марсель Дюпре — «Погребение Христа»
Исполняет: Ольга Колесникова (орган) — лауреат международных конкурсов.
Текст читает: Анна Завадская.