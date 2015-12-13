Концерт «Музыка Светлой Пасхи»

«Музыка Светлой Пасхи»
Произведения:
1. И.С.Бах. Хоральные прелюдии:
«Иисус Христос, Спаситель наш, тот, что смерть победил», BWV 626
«Христос Воскрес!» BWV 627
«Воскрес, воскрес Иисус Христос!» BWV 628
2. И.С.Бах — Хоральная обработка из 3 части «Клавирных упражнений», BWV 676 «Лишь Богу в вышних слава»
3. М.Регер — «Пасха» из цикла «7 органных пьес», op.145
4. A.Гильман — Офферторий на тему «O, filii»,
5. М.Дюпре — Кортеж и литания. ор.19 № 2
6. Ш.М.Видор — I часть из Романской органной симфонии № 10 (на тему пасхального хорала «Haec diec»)
7. П.Уитлок — Плимутская сюита.
Исполнитель — солистка филармонии Кузбасса, лауреат международного конкурса Елена Шевченко (орган).