12 июня в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в рамках проекта «Концерты в Соборе на Горького 100» состоялся концерт «Орган, флейта и голос».Вниманию слушателей были представлены музыкальные композиции в исполнении:
Наталья Багинская (Россия) – organy
о. Збигнев Стемпняк (Польша) – бас, бас-профундо
о. Себастьян Прието Силва (Чили) – флейта
Концерт «Орган, флейта и голос» 12.06.19 г.Новосибирск
12 июня в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в рамках проекта «Концерты в Соборе на Горького 100» состоялся концерт «Орган, флейта и голос».Вниманию слушателей были представлены музыкальные композиции в исполнении: