Концерт «Орган, флейта и голос» 12.06.19 г.Новосибирск

2 дня назад

12 июня в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в рамках проекта «Концерты в Соборе на Горького 100» состоялся концерт «Орган, флейта и голос».Вниманию слушателей были представлены музыкальные композиции в исполнении:
Наталья Багинская (Россия) – organy
о. Збигнев Стемпняк (Польша) – бас, бас-профундо
о. Себастьян Прието Силва (Чили) – флейта


Просмотров:
39

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930