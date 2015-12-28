Концерт «Орган, флейта и голос» 12.06.19 г.Новосибирск

12 июня в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в рамках проекта «Концерты в Соборе на Горького 100» состоялся концерт «Орган, флейта и голос».Вниманию слушателей были представлены музыкальные композиции в исполнении:

Наталья Багинская (Россия) – organy

о. Збигнев Стемпняк (Польша) – бас, бас-профундо

о. Себастьян Прието Силва (Чили) – флейта