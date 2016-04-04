Концерт «Путями Бога»

Произведения:

1. Н. Брунс — Прелюдия ми минор (большая)

2. И.С Бах — Токката и фуга ре минор (дорийская) BWV 538

3. И.С Бах — Хоральная прелюдия «Христос лежал в оковах смерти» BWV 625

4. М. Дюпре — Хоральная прелюдия «Христос лежал в оковах смерти»

5. И.С Бах — Хоральная прелюдия «Иисус Христос, Спаситель наш» BWV 626

6. М. Дюпре — Хоральная прелюдия «Иисус Христос, Спаситель наш»

7. И.С Бах — Хоральная прелюдия «Сегодня торжествует Сын Божий» BWV 627

8. М. Дюпре — Хоральная прелюдия «Сегодня торжествует Сын Божий»

9. А. Пярт — «Мой путь лежит через горы и долины»

10. Д. Дианов — Токката «Наваждение»

Исполнители: Лауреаты международных конкурсов Ольга

Колесникова и Екатерина Данилова.