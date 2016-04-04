Концерт «Путями Бога»

Произведения:
1. Н. Брунс — Прелюдия ми минор (большая)
2. И.С Бах — Токката и фуга ре минор (дорийская) BWV 538
3. И.С Бах — Хоральная прелюдия «Христос лежал в оковах смерти» BWV 625
4. М. Дюпре — Хоральная прелюдия «Христос лежал в оковах смерти»
5. И.С Бах — Хоральная прелюдия «Иисус Христос, Спаситель наш» BWV 626
6. М. Дюпре — Хоральная прелюдия «Иисус Христос, Спаситель наш»
7. И.С Бах — Хоральная прелюдия «Сегодня торжествует Сын Божий» BWV 627
8. М. Дюпре — Хоральная прелюдия «Сегодня торжествует Сын Божий»
9. А. Пярт — «Мой путь лежит через горы и долины»
10. Д. Дианов — Токката «Наваждение»
Исполнители: Лауреаты международных конкурсов Ольга
Колесникова и Екатерина Данилова.