Концерт «Echoes of Joy»

Пасхальный фестиваль 2017.

«Echoes of Joy»

1. Оскар Мериканто — Свадебный гимн

2. Тойво Куула — Интермеццo op. 16b no. 2

3. Танели Куусисто — Фантазия на тему средневекового гимна

”Ramus virens olivarum” op. 55 no. 1

4. Ян Сибелиус — Траурная музыка для органа op. 111b

5. Оскар Линдберг — Старая шведская мелодия из Далекарлии

6. Эркки Мелартин — Праздничная прелюдия

7. Джордж Тальбен — Болл Элегия

8. Эдуард Эльгар — Имперский марш

9. Перси Уитлок — «Плимутская сюита»

две части Chanty, Toccata

10. Ханс-Андре Штамм — «Echoes of Joy» (Эхо радости).

Исполнитель — главный органист лютеранской церкви г. Котка

Ирина Лампен (г. Котка, Финляндия)