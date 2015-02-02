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2017 Концерты КУЛЬТУРА

Концерт «Echoes of Joy»

Пасхальный фестиваль 2017.

«Echoes of Joy»

1. Оскар Мериканто — Свадебный гимн
2. Тойво Куула — Интермеццo op. 16b no. 2
3. Танели Куусисто — Фантазия на тему средневекового гимна
”Ramus virens olivarum” op. 55 no. 1
4. Ян Сибелиус — Траурная музыка для органа op. 111b
5. Оскар Линдберг — Старая шведская мелодия из Далекарлии
6. Эркки Мелартин — Праздничная прелюдия
7. Джордж Тальбен — Болл Элегия
8. Эдуард Эльгар — Имперский марш
9. Перси Уитлок — «Плимутская сюита»
две части Chanty, Toccata
10. Ханс-Андре Штамм — «Echoes of Joy» (Эхо радости).

Исполнитель — главный органист лютеранской церкви г. Котка
Ирина Лампен (г. Котка, Финляндия)


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