Концерт «Echoes of Joy»

Пасхальный фестиваль 2017.
«Echoes of Joy»
1. Оскар Мериканто — Свадебный гимн
2. Тойво Куула — Интермеццo op. 16b no. 2
3. Танели Куусисто — Фантазия на тему средневекового гимна
”Ramus virens olivarum” op. 55 no. 1
4. Ян Сибелиус — Траурная музыка для органа op. 111b
5. Оскар Линдберг — Старая шведская мелодия из Далекарлии
6. Эркки Мелартин — Праздничная прелюдия
7. Джордж Тальбен — Болл Элегия
8. Эдуард Эльгар — Имперский марш
9. Перси Уитлок — «Плимутская сюита»
две части Chanty, Toccata
10. Ханс-Андре Штамм — «Echoes of Joy» (Эхо радости).
Исполнитель — главный органист лютеранской церкви г. Котка
Ирина Лампен (г. Котка, Финляндия)