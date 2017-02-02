12 марта в Католическом Кафедральном соборе Преображения Господня состоялся концерт «STABAT MATER» (Джованни Баттиста Перголези)
Исполнители: Лауреаты международных конкурсов
Яна Мамонова, сопрано
Олеся Журавкина, меццо-сопрано
Наталья Багинская, орган
НОВАТ-Квартет. Художественный руководитель Эльдар Нагиев.
Концерт «STABAT MATER» (Джованни Баттиста Перголези) в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске
12 марта в Католическом Кафедральном соборе Преображения Господня состоялся концерт «STABAT MATER» (Джованни Баттиста Перголези)