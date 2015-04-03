Коронация статуи Девы Марии Фатимской в Иркутске

2 дня назад

С 17-го по 20-е августа 2017 года в Иркутске состоялись Мариологический Конгресс и Пастырская конференция епархии Святого Иосифа, под общей темой “Вслушиваясь в Непорочное Сердце Богородицы”.
Мариологический Конгресс и пастырская конференция епархии Cвятого Иосифа завершился 20 августа, в день когда состоялась коронация статуи Девы Марии Фатимской.


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