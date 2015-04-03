Коронация статуи Девы Марии Фатимской в Иркутске

С 17-го по 20-е августа 2017 года в Иркутске состоялись Мариологический Конгресс и Пастырская конференция епархии Святого Иосифа, под общей темой “Вслушиваясь в Непорочное Сердце Богородицы”.

Мариологический Конгресс и пастырская конференция епархии Cвятого Иосифа завершился 20 августа, в день когда состоялась коронация статуи Девы Марии Фатимской.