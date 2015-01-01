Пандемия и карантин не остановили эксплуатацию и торговлю людьми. Она просто приняла другую форму, переместившись с улиц в дома. Однако резко сократившийся спрос оставил многих девочек, которые зарабатывают себе на жизнь проституцией, без еды и денег.
К сожалению, пандемия не остановила торговлю людьми
2 дня назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Пережить один день из жизни Папы Римского 2 дня назад
- Не все семинарии закрыты на карантин 2 дня назад
- К сожалению, пандемия не остановила торговлю людьми 2 дня назад