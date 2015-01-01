К сожалению, пандемия не остановила торговлю людьми

2 дня назад

Пандемия и карантин не остановили эксплуатацию и торговлю людьми. Она просто приняла другую форму, переместившись с улиц в дома. Однако резко сократившийся спрос оставил многих девочек, которые зарабатывают себе на жизнь проституцией, без еды и денег.


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