К сожалению, пандемия не остановила торговлю людьми

Пандемия и карантин не остановили эксплуатацию и торговлю людьми. Она просто приняла другую форму, переместившись с улиц в дома. Однако резко сократившийся спрос оставил многих девочек, которые зарабатывают себе на жизнь проституцией, без еды и денег.