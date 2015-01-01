Ливан просит мир о молитвах и помощи

2 дня назад

После заслуженного отпуска в июле Папа Франциск возобновил свои еженедельные общие аудиенции. Первая из них проходила в библиотеке Апостольского дворца из-за продолжающихся мер по борьбе с коронавирусом, запрещающих проведение больших собраний. В этот день Папа вновь посетовал на серьезные последствия взрывов, разрушивших город Бейрут в Ливане.


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