Ливан просит мир о молитвах и помощи

После заслуженного отпуска в июле Папа Франциск возобновил свои еженедельные общие аудиенции. Первая из них проходила в библиотеке Апостольского дворца из-за продолжающихся мер по борьбе с коронавирусом, запрещающих проведение больших собраний. В этот день Папа вновь посетовал на серьезные последствия взрывов, разрушивших город Бейрут в Ливане.
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