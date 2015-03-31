Литургия в честь первого в истории Воскресенья Слова Божьего

Утром 26 января, по случаю первого в истории Воскресенья Слова Божьего, Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра Божественную литургию. Напомним, что святейший отец недавно призвал, чтобы «третье воскресенье рядового времени было посвящено прославлению Слова Божьего, размышлению над ним и его распространению». В этот день в своей проповеди Святейший Отец размышлял о том, как учил Иисус. Он сказал, что долгожданный Мессия начал свое учительство далеко от Иерусалима. Таким образом, он показал, что Иисус и Слово Божье, встречает людей не там, где они чувствуют себя уверенно, а там, где есть сомнение и растерянность. Так, слово божие открывает новые пути для тех, кто растерялся.