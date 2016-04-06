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2017 Анимация Маленькие притчи обо всём на свете

Маленькие притчи обо всём на свете. Выпуск №4

Что означает вера для нас? Ожидаем ли мы чудес в обмен на послушание Богу или сотрудничаем с Ним в созидании Его Царства?


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