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2017 Анимация Маленькие притчи обо всём на свете

Маленькие притчи обо всём на свете. Выпуск №6

Часто мы охотно придаёмся сплетням и не думаем о последствиях наших слов. Сказать так просто, но сказанного уже не вернуть.


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