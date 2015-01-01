Мальтийский орден обновляет свою структуру

5 дней назад

Мальтийский орден работает над обновлением своей структуры, и Папа Франциск выбрал кардинала Сильвано Томази сопровождать орден через этот трудный переход.


Просмотров:
50

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  